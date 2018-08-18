Chelsea kiralamaya doyamadı!

Chelsea kadrosunda düşünmediği oyuncuların hiçbirini elde tutmadı! Maviler, tam 31 oyuncuyu kiralık verdi. İşte gidenler;
Baxter (Y.Town), Blackman (Leeds), Eduardo (Vitesse), Ola (Torino), Chalobah (İpswich), Salter (Vitesse), Dasilva (Bristol), Miazga (Nantes), Omeruo (Leganes), James (Wigan), Kane (Hull), Rahman (Schalke), D.Sterling (Coventry ), Tomori (Derby), Kurt Zouma (Everton), Angban (Metz), Baker (Leeds), Colkett (Shrewsbury), Kenedy (Newcastle), Maddox (Cheltenham), Mount (Derby), Nathan (A.Mineiro), Pantic (Partizan), Pasalic (Atalanta), Quintero (Lieida), Sammut (Falkirk), Bakayoko (Milan), K.Scott (Telstar), K.Palmer (Blackburn), Batshuayi (Valencia), Rodriguez (Tenerife).