Premier Lig ekiplerinden Chelsea’yi 2003 yılında Ken Bates’e 140 milyon Pound ödeyerek (1.1 milyar TL) satın alan Roman Abramovich’in son yıllarda İngiltere ile yaşadığı vize sorunları artık canına tak etti!

Birleşik Krallık vizesi alamayan ve kapısından giremeyeceği bir ülkeye yatırım yapmaktan vazgeçen Rus milyarder, aracı şirket tutarak Mavililer’i 2 milyar Pound (15.4 milyar TL) karşılığında satışa çıkardı.

Londra temsilcisi, Abramovich önderliğinde büyük yatırımlar yaparak 50 sene sonra Premier Lig’i, tarihte ilk kez de Şampiyonlar Ligi kazanması başarısı göstermişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de dünyanın en zengin 3. şeyhi olan Manchester City’nin sahibi Şeyh Bin Zayed Nahyan, Liverpool’u da satın almak için 2 milyar Pound (15.6 milyar TL) teklif etmiş fakat ‘hayır’ yanıtını almıştı.