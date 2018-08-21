Cesur Yürekler Arjantin karşısında

Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, çeyrek finale kalabilmek adına Arjantin ile kapışacak.

İlk maçında Brezilya’yı yenen sonrasında ise Japonya ve İtalya’ya boyun eğen Ay-Yıldızlılar, bugün 21.40’de çapraz eşlemeden gelen Güney Amerika temsilcisinin karşısına çıkacak. Mücadele naklen olarak Trt Spor’dan yayınlanacak.

Öte yandan Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Umut Öztürk zorlu maç öncesinde FANATİK’e konuşurken, “Arjantin karşısında galip gelerek adımızı çeyrek finale yazdırmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız” dedi.