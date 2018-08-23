Celik Zenica şampiyonluğa gidiyor!

Bosna Süper Ligi’nde Celik Zenica fırtınası esmeye devam ediyor... Reflex Spor Danışmanlık Şirketi sahibi Olgun Aydın’ın başkan olduğu, Türk teknik adam Adnan Örnek’in görev yaptığı Celik Zenica, geçtiğimiz hafta da Zvijezda’yı 2-0’lık rahat bir skorla devirerek puanını 10’a yükseltti.

Liderin sadece 3 puan arkasında yer alan Kırmızı-Siyahlı ekip, şimdiden şampiyonluk adayları arasında gösterilmeye başlandı.

Celik önümüzdeki hafta ise lig sonuncusu Mladostdoboj ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Bilindiği gibi Bosna ekibi, Olgun Aydın’ın yatırımlarıyla sezon başında flaş transferlere imza atmıştı.