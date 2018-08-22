Basketbol yaşantısını NBA'de Cleveland Cavaliers formasıyla sürdüren milli gururumuz Cedi Osman, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Los Angeles'taki UCLA Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yıldız basketbolcunun antrenman arkadaşları ise NBA'in tartışmasız en iyi oyuncuları arasında yer alan isimlerden oluşuyor.

Eski takım arkadaşı LeBron James'in yanı sıra Kevin Durant ve Kawhi Leonard ile gerçekleştirdiği idman sonrası sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşan Cedi, "Asla hayal etmeyi bırakma, asla inanmayı bırakma, asla pes etme, asla denemekten vazgeçme ve asla öğrenmeyi bırakma!" ifadelerini kullandı.