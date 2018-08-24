Çaykur Rizespor, Modibo Maiga transferini bitirdi

Kasımpaşa’ya yenilen, Akhisar’la berabere kalan Çaykur Rizespor transfere hız verdi. 10 numaraya ve forvete takviye yapacak olan Karadeniz ekibi uzun süredir aradığı golcüyü nihayet buldu.

Rizespor, menaceriyle birlikte İstanbul’a gelen Modibo Maiga’yla söz kesti. Yeşil-Mavililer’in Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi takımı Ajman’da oynayan Malili futbolcuya teklif götürdüğü ve büyük ölçüde anlaştığı ifade edildi.

Fransa’da Le Mans, Sochaux ve Metz, İngiltere’de West Ham United ve Queens Park Rangers, Suudi Arabistan’da da Al Nassr ekiplerinde de oynayan Maiga 21 kez Mali Milli Takımı forması giydi.

Pektemek pahalı geldi

Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in alınmasını istediği Mustafa Pektemek için yapılan görüşmede oyuncunun yıllık ücretinin pahalı geldiği ifade edildi.

Atmacalar, 10 numara pozisyonu için ise bir süredir görüşme halinde olduğu Ruben Ribeiro’nun menaceriyle bugün son kez masaya oturacak.

Okan Çellik