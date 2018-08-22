Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın perdesi Rize'de açılıyor. Ligin iki yeni ekibi Çaykur Rizespor ve Erzurumspor, ilk galibiyetlerini almak için mücadele edecek. Çaykur Rizespor, evinde 2-0'dan 3-2 kaybettikleri maçı taraftarlarına unutmak isterken, Beşiktaş'a karşı ilk yarıda muhteşem bir oyun ortaya koyan Erzurumspor, evine puanlarla dönmek istiyor.

Çaykur Rizespor-Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

24 Ağustos Cuma günü Çaykur Didi Stadyum'unda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Mücadele beIN Sports, Digiturk platformunda 77. Kanaldan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak...

"Oynadığımız futbol takdir topluyor"

Futbolda sonucun çok önemli olduğunu ifade eden Üzülmez, "Oynadığımız iki maça bakıldığında taraflı tarafsız herkesin takdirini alan bir Rizespor sahada vardı. Ama tecrübesizliğimiz yüzünden 2 haftada 1 puan alabildik. İki maçta da üreten, yardımlaşan, mücadele eden bir takım sahadaydı. Ama bireysel hatalardan dolayı maçları kazanamadık. Bu da tecrübe eksikliğinden kaynaklandı. Kasımpaşa maçında 7 Akhisar maçında 6, TFF 1’inci Lig’den gelen oyuncu ile sahaya çıktık. Buna rağmen kimle konuşursam konuşayım oyunumuzu takdir ediliyor. Ama taraftarımız hemen 3,6,9 puan almamızı istiyor.

Bu işler bu kadar kolay olmuyor. 2-0’dan maç kaybedince kimseye bir şey anlatamıyorsun ama o bireysel hatalar ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanan durumlarda elinizden bir şey gelmiyor.” ifadelerini kullandı.