Canik Belediyespor’da 5 transfer

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor, 5 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Samsun ekibi, ABD asıllı Türk oyuncu Melisa Can, Deniz Çolakoğlu, Gülşah Duman, Deniz Aygül ve Betül Kutlu’yu transfer etti.

Kulüp başkanı Ekrem Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig’deki yedinci sezonlarında Samsun’u başarıyla temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Takıma 5 önemli basketbolcu transfer ettiklerini aktaran Altan, "Tecrübeli hocamız Ekin Baş ile takımımıza faydalı olacak isimlerle birer yıllık anlaşma sağladık. İnanıyorum ki bu yıl basketbolseverlere seyir zevki veren bir takım izlettireceğiz. Hedefimiz kesinlikle üst sıralarda yer almak. Transferlerimiz takımımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA