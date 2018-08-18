Call of Duty Black Ops 4 beta nasıl olmuş?

CoD’un en sevilen oyun evrenlerinden biri, bu kez Battle Royale olmak üzere, daha birçok farklı yeni oynanış şeklini bizlere kazandırıyor. Elbette yapılan iki farklı özel beta sırasında Battle Royale modunu deneyemedik ama, diğer oyun modları sayesinde yapımın nasıl görüneceği hakkında net bir fikir sahibi olmayı başardık.

Call of Duty Black Ops 4 beta nasıl bir deneyim sunuyor?

Son yıllarda heyecan noktasında büyük düşüş yaşayan CoD, bu kez gerçekten de daha ilk dakikalarıyla heyecan seviyesini yükseltmeyi başarıyor. Uzun zamandır seriyi böylesine enerjik ve yenilikçi yapıda görmediğimizi eklememiz gerekiyor. Her yıl çıkan bir oyun serisinde genelde büyük yenilikler beklemek çok da gerçekçi bir bakış açısı değildir. Ama Black Ops 4 bu noktada oldukça güzel iş çıkarıyor.

Gerçi madalyonun diğer yüzüne de değinmemiz gerekiyor. CoD yenilikçi olabilir ama bu yenilikleri yapabilmek için ana senaryo komple geliştirme aşamasından silinip, atılmış. Yani Activision bir yerden verebilmek için bir yerden almak zorunda kalmış. Eğer bu oyun bir yıl değil, daha uzun bir süre geliştirme aşamasında kalmış olsaydı, çok daha farklı bir yapımla karşılaşabilirdik.

Black Ops’un betasına giriş yaptığımızda ilk gözümüze çarpan şey, Overwatch ve Rainbow Six Siege esintileri oluyor. Son yılların en başarılı ve en çok oynanan iki FPS’i yılların CoD’unu bile etki altına almayı başarmışlar. Bu kez isimsiz, cisimsiz askerler yerine, operatörlerimiz var. Her birinin tıplı R6’da olduğu gibi özel yetenekleri ve belli güçlü olduğu alanlar bulunuyor. Uzun zaman sonra haritaya göre karakter seçme imkanını CoD’da görebilmek oldukça sevindirici bir gelişme.

Call of Duty’de Overwatch esintileri

Oyunun aksiyon yanı artarken, çok önemli bir değişikliğe gidilmiş. Call of Duty normalde oyuncuların can barlarını standart olarak belirler. Bu genelde “100” rakamıdır. Bu kez 150 canımız bulunuyor ve ek olarak belli bir cooldown eşliğinde kendi canımızı hızlı bir şekilde yenileyebiliyoruz.

Böylece çapraz ateş kavramı bir anlamda tarihe karışıyor. Birçok FPS oyuncusunu CoD’dan yıllarca uzak tutan bu kolay ölme/öldürme olayının değişmiş olması sevindirici bir detay olarak göze çarpıyor. Artık tepki verebilmek için 1 saniyeniz daha var ve inanın bu her şeyi değiştiriyor.

Artık seçtiğimiz uzmanlara iki farklı yetenek atayabiliyor ve bu yetenekleri savaş alanında güçlü olmak için kullanabiliyoruz. Kimi operatör, can puanı sağlarken, kimi balistik kalkanı ile arkadaşlarını koruyor. Kimi de sevimli mi sevimli köpeğini düşmanın üzerine salabiliyor.

Beta içerisinde altı harita, altı operatör ve beş farklı oyun modu bizleri karşılıyor. Açıkçası bir beta için oldukça sağlam içerik sunulduğunu söyleyebilirim. Tek sıkıntı yeni bir oyun modu deneyememiş olmak oldu. Beta’nın oyun modları arasında Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Control ve Search and Destroy alıyor. Eğer Activision beta’yı tamamen açık hale getirip, oyuncuların Battle Royale modunu denemesini sağlasaydı müthiş geri dönüşler alabilirdi.

Battle Royale modu olan Blackout beta’ya gelecek ama onun için de Eylül ayını beklememiz gerekiyor. Battle Royale betası da yine oyunu ön sipariş edenlere açılacak.

Call of Duty Black Ops 4 çıkış tarihi ise 12 Ekim 2018 olarak belirlenmiş durumda. Oyun PC, PS4 ve Xbox One için eşzamanlı olarak satışa sunulacak. Açıkçası bu kez oyun özellikle rekabetçi oyuncular için çok daha fazlasını vaat ediyor gibi duruyor. Ama asıl fikrimizi ancak çıkış tarihinde verebileceğiz. Onun dışında beta izlenimimizin tahiminizden iyi olduğunu söyleyebiliriz. (ShiftDelete)