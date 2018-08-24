Gamescom 2018 fuarında yayınlanan bu oynanış videosu hikaye ve atmosfer konusunda önemli ipuçları barındırıyor. Adından da anlaşıldığı gibi H.P. Lovecraft'ın ünlü Cthulhu temasından esinlenen Call of Cthulhu'nun bu videosunda ayrıca diyalog ve araştırma kısımlarına da yer verilmiş.

Call of Cthulhu'dan yeni bir oynanış videosu

Cyanide Studio tarafından geliştirilen oyunun yeni videosuna baktığımızda özellikle atmosfer anlamında dikkat çekici durduğunu görüyoruz. Ayrıca araştırma dinamiklerinin yanı sıra oyundaki RPG öğelerinin nasıl olacağına dair bazı örneklere de video boyunca yer verilmiş. Psikolojik korku öğeleri ve gizlilik mekanikleri içeren Call of Cthulhu'da RPG dinamiklerine de sık sık rastlayacağız.

Boston bulunan Darkwater adasında bir sanatçının ve ailesinin ölümünün ardındaki gerçeği bulmak için görevlendirilen özel dedektif Edward Pierce karakterini kontrol edeceğimiz oyunun çıkış tarihi ise hala belli değil. PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için geliştirilen oyunun bu sene içerisinde çıkması planlanıyor.

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