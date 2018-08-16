Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü iç sahada Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Kazım Karabekir Stadı’nda yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana tüm oyuncular katıldı.

Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan mavi-beyazlı ekip, idmanı pas organizasyonu ve taktik çalışması sonrası çift kale maç ile tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Altıparmak: "İç saha avantajımızı kullanacağız"

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Atiker Konyaspor maçında iyi oynamalarına rağmen galip gelemediklerini ifade etti.

Altıparmak, söz konusu maçta faul ve ofsaytın verilmediğini ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını kulüp olarak desteklediklerini belirterek, "VAR sistemi şu anda tam oturmadı ve ona bakanların daha dikkatli olması gerekiyor. O maçı unuttuk ama yaptığımız çok iyi işler vardı." dedi.

Pazar günkü Beşiktaş maçının önemli olduğunu vurgulayan Altıparmak, "17 sene sonra tekrar Süper Lig’de büyük bir takımı ağırlamak bütün Erzurumlular için büyük onur olacak. Bu onuru yaşarken bizler de sahada mücadelemizi vereceğiz. Onların gücünü biliyoruz o yüzden anlatmaya çok gerek yok. Ama biz rakibin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız. Önceliğimiz iyi futbol oynayıp herkesi tribüne çekmek. İç sahada avantajımız var ve bunu kullanacağız. Sonuç kendiliğinden gelecektir." diye konuştu.

Altıparmak, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tam kadro sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sakatlığımız şu anda yok, sadece Erhan Çelenk’in Atiker Konyaspor maçında sakatlığı oldu ve ilk yarıda çıkarmak zorunda kaldık. Maçın sonlarına doğru da Gilles Sunu’nun bir sakatlığı oldu, iki gündür ayrı çalışıyordu ama şu an takımla çalışmasını sürdürüyor."

Futbolcu Taylan Antalyalı da yaptığı açıklamada, "Saha içi ve dışında bu maça iyi motive olduğumuzu düşünüyorum. İçerideki ilk maçımız ve taraftarımızın da desteğini alarak pazar günü iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.