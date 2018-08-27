Büyük sürpriz! Galatasaray Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı

Galatasaray yönetimi, Muğdat Çelik'ten sonra bir Akhisarsporlu oyuncu olan Ömer Bayram'ı da renklerine bağladı.

27 Ağustos 2018, Pazartesi 11:44 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2018, Pazartesi 11:52
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Teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla istediği defansın sol kanadına düşünülen Ömer Bayram için sıkı bir pazarlığa girişen Galatasaray, Akhisar Yönetimi'ni 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında ikna etti. 

Galatasaray yönetimi futbolcuyla da anlaşma sağladı. Ömer Bayram’ın Türk Lirası ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Yeşil-siyahlı futbolcuya Muğdat tarifesini uygulayacak olan Cim-Bom’un yıllık 2 milyon lira garanti ücret ödeyeceği ifade edildi.

Kaynak: Skorer / Nevzat Dindar

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