Bursasporlu Ekong, Udinese'de

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, William Ekong'un 3.3 milyon euro karşılığında Udinese'ye transfer olduğunu açıkladı.

15 Ağustos 2018, Çarşamba 20:17 Son Güncelleme: 16 Ağustos 2018, Perşembe 11:02
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Bursaspor, deneyimli stoperi William Troost-Ekong'un transferi konusunda Udinese Kulübü ile anlaşma sağladı.

Bursaspor'un tecrübeli savunma oyuncusu William Troost-Ekong, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oluyor. Yeşil-beyazlı yönetim, Udinese Kulübü ile Ekong'un 3.3 milyon Euro'ya transferi konusunda anlaşma sağladı. Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösteren Ekong, resmi imzaların atılmasının ardından Udinese forması giyecek.

Bursaspor'da 32 maçta forma giyen William Troost-Ekong, son olarak oynanan Fenerbahçe maçında da takımın tek golünü kaydetmişti.

Bursaspor William Ekong’a bu görselle teşekkür etti.

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