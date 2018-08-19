Genç oyuncularına şans vermesiyle öne çıkan Bursaspor'da 1999 doğumlu Burak Kapacak'ın performansı camiayı sevindirdi.

Bursaspor'un Kayserispor ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada teknik direktör Samet Aybaba, Titi ve Ekong'un gidişiyle birlikte boşalan stoper mevkiinde Barış Yardımcı'yı kullanırken aynı zamanda sağ bek pozisyonda da 1999 doğumlu Burak Kapacak'a şans verdi. Altyapıdan yetişen genç oyuncu, ilk 11'de maça başlarken ortaya koyduğu futbol taraftardan alkış aldı.

Karşılaşma sonrasında görüşlerini paylaşan Burak Kapacak, "Samet Hocama teşekkür etmek istiyorum, gençlere çok önem veren bir teknik direktör. Çok şanslıyız, çok sağ olsun. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum çok destek verdiler. Taraftarımızın önüne çıkıp heyecanlanmamak mümkün değil, çok güzel bir taraftarımız var. İnşallah beraber olup daha çok puanlar kazanacağız. Daha çok çalışmam gerekiyor eksikliklerim çok var, daha yeterli seviyede değilim" dedi.

Genç oyuncu hedeflerine dair ise, "Hedefim Bursaspor A Takımı'nda kalıcı olmak ondan sonraki hedefim A Milli Takım ve Avrupa" diye konuştu.

Bursaspor'un tüm yaş gruplarında forma giyen genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun son haftasında oynanan Gençlerbirliği'ne karşı olan mücadelede de tam süre almıştı. Burak Kapacak, Türkiye U17 ve U19 Milli Takımı'nda da forma giydi.

Takım arkadaşları da genç oyuncuya destek çıkarken, maç sonu görüşlerinde Burak Kapacak'ın iyi bir maç çıkardığını dile getirdiler.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)