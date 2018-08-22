Titi ve Ekong’u satarak toplamda 3.8 milyon Euro’yu kasasına koyan Bursaspor, stoper sorununu bir an önce çözmek amacında. Teknik direktör Samet Aybaba, ligde ikinci haftanın geride kaldığını hatırlatıp, yönetimden aceleci olunmasını istedi. Nielsen konusunda İsveç kulübü Malmö ile pazarlıklarını sürdüren Timsah, Olympique Lyon’dan Mapou Yanga Mbiwa’yla da temasta. Geçen sezon Fransız takımında forma bulmakta zorlanan Mbiwa, Lyon’dan ayrılacak. Bursaspor’un önceliği kiralık olarak bu işi bitirmek. Ancak Lyon, bonservisiyle birlikte oyuncuyu vermek istiyor.

Aziz’in kararı belli

Öte yandan Aziz Behiç’e gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Bursaspor Yönetimi, 2.5 milyon Euro’nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyecek. Aziz’in Yeşil-Beyazlılar ile 1 yıllık mukavelesi kaldı.