Bursaspor transferde bombaları patlatıyor!

Bursaspor’da transfer bombardımanı... Yeşil-Beyazlı ekip uzun süredir gündeminde tuttuğu Seydou Doumbia ile her konuda anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncu ve bonservisinin bulunduğu Portekiz’in Sporting Lizbon Kulübü ile yapılan görüşmelerden olumlu ayrılan Bursaspor’un, deneyimli golcüyü bugün veya yarın Bursa’ya getirmesi bekleniyor.

Ekong’un satışıyla birlikte gelir elde eden yönetim, Doumbia’yı tekrardan gündemine almıştı. Doumbia’nın yanı sıra hücuma takviye için çalışmalarını sürdüren Bursaspor’da gündeme yeni bir isim daha geldi. Geçtiğimiz sezonun sonunda yolları ayrılan Pablo Martin Batalla’nın yerini doldurmak isteyen yönetim, Belçika’nın Anderlecht takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ryota Morioka’da karar kıldı.

43 maçta 30 gole katkı

Japon oyuncu için girişimlerde bulunan yönetimin, bu transferi de önümüzdeki hafta içerisinde bitirmek istediği öğrenildi. Oyuncunun da Timsah’a yeşil ışık yaktığı belirtilirken, Belçika basını da Morioka’nın kariyerindeki bir sonraki durağın Türkiye olacağını yazdı. 27 yaşındaki Japon oyuncu, geçtiğimiz sezon Belçika’da forma giydiği 43 maçta 15 gol ve 15 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Nielsen ve Chedjou bitiyor

Savunmaya en az 2 takviye yapacak olan Bursa, Lasse Nielsen transferinde sona doğru yaklaştı. Samet Aybaba’nın raporu doğrultusunda Başakşehir’den Chedjou için de devreye girildi. Yıldız stoperle de prensip anlaşmasına varıldığı ifade edildi.