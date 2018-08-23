Bursaspor, Mbokani transferini bitiriyor

Bursaspor ligde iki maçta sadece bir puan alarak taraftarlarına büyük şok yaşattı. Bu durumun ardından yıldız bir forvet transfer yapmayı planlayan Yeşil-Beyazlı yöneticiler atağa kalktı ve adı sıkça anılan Dieumerci Mbokani’yi tekrar gündemine aldı.

Geçtiğimiz günlerde de Fildişi Sahilli oyuncu Doumbia ile 2 yıllığına prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmişti. Fakat Doumbia’nın yüksek maliyeti sebebiyle transferin gerçekleşmediği öğrenildi. Bu nedenle rota tekrar Mbokani’ye dönerken hatta transferin bugün bitmesi bekleniyor.

Mbokani’nin akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na gelerek Bursasporlu yetkililerle görüşeceği gelen bilgiler arasında. Görüşmelerin ardından Mbokani’nin en geç yarın Bursa şehrine gidip sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından kendisini Yeşil-Beyazlı yapacak imzayı atması bekleniyor.

Ligi takip ediyor

32 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Ukrayna ekibi Dynamo Kiev’de tamamladı. Kongolu oyuncunun da Türkiye Ligi’ni yakından takip ettiği, Bursaspor’un formasını da giymeyi istediği öğrenildi.