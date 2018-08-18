Bursaspor - Kayserispor maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci hafta mücadelesinde Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 15 bin 330 biletli seyircinin izlediği maçta Kayserispor'u ağırladı. Yeşil-beyazlıların altyapısından yetişen 18 yaşındaki Burak Kapacak ilk kez forma giydi. Karşılaşma boyunca her iki takımdan da gol sesi çıkmazken, mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi. Bursaspor'da oyundan çıkarılan Yusuf Erdoğan ve Bogdan Stancu'ya ise taraftar tepki gösterdi.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da karşılaşmayı tribünden izleyen isimler arasında yer aldı.

Maçtan dakikalar:

22. dakikada Barış Yardımcı’nın uzun topu ile kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu, topu kale direğinin dibinden auta gönderdi.

41. dakikada Umut Bulut’un çalımlarla girdiği ceza sahasında yerden verdiği pası Barış Yardımcı son anda kornere gönderdi.

43. dakikada Aziz Behich’in uzaktan şutunu kaleci Lung kornere tokatladı.

51. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ertuğrul, meşin yuvarlağı kale direğinin yanından auta gönderdi.

55. dakikada Yusuf Erdoğan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çalım atmak isterken, Lung topun sahibi oldu.

61. dakikada Turan’ın ceza sahası içinde arka direğe yaptığı ortayı Kara son anda kornere gönderdi.

78. dakikada Torun’ın kullandığı köşe vuruşunda Kara, kafa vuruşu iyi yapamayınca Lung kolaylıkla topun sahibi oldu.

90. dakikada Badji'nin uzaktan vuruşu kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Burak Kapacak xx, Barış Yardımcı xx, Ertuğrul Ersoy xx, Aziz Behich xx, Aytaç Kara xx, Furkan Soyalp xx (Tunay Torun dk. 65 x), Allano Lima xx, Stephane Badji xx, Yusuf Erdoğan xx (Jires Kembo dk. 86 ?), Bogdan Stancu x (Tomas Necid dk. 75 x)

Yedekler: Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Emin Sarıkaya, Emre Ünver, Ramazan Keskin, Jani Atanasov, Çağatay Yılmaz

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kayserispor: Silviu Lung xx, Tiago Lopes xx, Jean Kana-Biyik xx, Cristian Spunaru xx, Sakıb Aytaç xx (Atila Turan dk. 58 x), Bernard Mensah xx, Rajko Rotman xx, Deniz Türüç xx, Tjaronn Chery xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 67 x), Silvestre Varela xx (Şamil Çinaz dk. 86 ?), Umut Bulut xx,

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Asamoah Gyan, Levent Gülen, Hasan Hüseyin Acar, Oğuzhan Berber, Fernando Boldrin, Mert Özyıldırım

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Sarı kartlar: Aytaç Kara, Allano Lima (Bursaspor), Tiago Lopes, Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor)