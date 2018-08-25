Burak Yılmaz son sözünü söyledi... Trabzonsporlu futbolcu hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Burada mutluyum. Ayrılmak aklımın ucundan bile geçmiyor ama zaman ne getirir onu bilmiyorum. Camia ve taraftarımızın içi rahat olsun. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım, sizinleyim" ifadesini kullandı.

BURADA GOL KRALI OLDUM

Trabzonspor'un kendisini istediği sürece takımda kalacağını vurgulayan Burak, "Ben burada gol kralı oldum. Ben burada Türkiye'nin en iyisi oldum. O nedenle ayrılmak aklımdan asla geçmedi" dedi.

BEN KALMAKTAN YANAYIM

Burak Yılmaz buna rağmen transferin bitmesine daha 8 gün olduğunu vurgulayarak, "Beklenmedik şeyler yaşanabilir. Buna bazen kimse engel olamaz. Ancak ben kalmaktan yanayım" diye konuştu.

Kaynak: Takvim