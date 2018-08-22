Burak Yılmaz için tek şart var

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Nassr takımı ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in radarında olan Alvaro Negredo’nun yanı sıra gözden çıkarılan Vagner Love ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, golcü adaylarına yoğunlaşmaya başladı.

Trabzonspor Yönetimi ile bonservis konusunda anlaşması durumunda Burak Yılmaz’a sıcak bakan siyah-beyazlı yönetim bu transferin sıkıntılı olması nedeniyle diğer isimlerle de yakından ilgileniyor. Balotellli, Mario Gomez, Aboubakar ve Gignac gibi deneyimli forvetleri listesinde tutan Beşiktaş, Vagner Love ve Negredo’nun ayrılık koşullarına göre hareket edecek. Love’u bonservisiyle göndermek isteyen siyah-beyazlıların, piyasası yükselen Negredo’dan da bonservis almaya çalıştığı öğrenildi.

Göztepe’nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Vagner Love ve Negredo’dan para kazanılması halinde alınacak forvetin daha kaliteli olmasını isteyen Beşiktaş Yönetimi, iki golcü gitse bile kadroya bir forvet takviye etmeyi planlıyor. Vagner Love ve Negredo’nun gitmesi durumunda Mustafa Pektemek’in üçüncü forvet olarak kadroda kalabileceği belirtildi. (Skorer)