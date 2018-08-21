Burak Öğür: “Ligin kaliteli takımlarından biriyiz”

Ümraniyespor’un tecrübeli kalecisi Burak Öğür, Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacakları zorlu mücadele öncesi İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Bolu maçından puanla dönmek istiyoruz”

Ümraniyespor olarak mevcut kadroyu koruduklarını ve bunun kendilerine avantaj sağlayabileceğini dile getiren Burak Öğür, “Bütün takımlara yeni sezon hayırlı olsun. Allah kimseye sakatlık vermesin. Hak eden bu ligden çıksın düşüncesiyle başladık. Bütün takımların olduğu gibi bizim de 35-40 günlük bir hazırlık sürecimiz oldu. Çalışmalarımızı bu uzun ve yorucu maraton için yaptık. Sezon başladı ve iki hafta geçti. Geçen hafta Altay deplasmanında istemediğimiz bir sonuç aldık. İçeride oynadığımız Adana maçıyla da bunu telafi ettik. Ligin daha başı, ne olacağı belli değil. Takımlar birçok transfer yaptı. Biz de mevcut kadroyu koruyup üzerine takviye yapan takımlardan biriyiz. Aslında bakıldığında avantajlı gözüken takımlardanız. Ama sahaya çıktığınızda kim günündeyse maçı kazanan onlar oluyor. Önümüzde Bolu maçı var. O maç için iyi hazırlıklar yapıyoruz. Oradan da puan ya da puanlarla dönersek iyi olur” şeklinde konuştu.

“Takım olarak ne yaptığımız önemli”

Bireysel oyundan çok takım halinde hareket etmeye çalıştıklarının altını çizen başarılı oyuncu, “Burada 6. sezonum. Bakıldığında iskelet kadroyu koruduk ama birkaç arkadaşımız aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Onların yerine de takviyelerde bulunuldu. Gelen arkadaşlarımız futbolcu olarak da kişilik olarak da çok düzgün kişiler. Bize katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz insanlar. Nitekim hem antrenmanlarda hem de bu iki haftalık maç periyodunda bunu gördük. Futbol bir takım oyunu. Biz de takım olarak sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bireyselden ziyade yensek veya yenilsek de takım olarak sahada ne yaptığımız önemli. Bu ligin iyi top oynamaya çalışan kaliteli takımlarından biriyiz. Ama sezonun çok başı. İlerleyen zamanlarda ne olacak göreceğiz” diye konuştu.

Takımın yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir ile geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlıların başında bulunan Bayram Bektaş’ın oyun felsefesi arasında benzerlikler bulunduğuna da değinen Öğür, şöyle konuştu:

“İsmet hoca daha önceden bizi tanıyordu. Biz de kendisini tanıyorduk ama çalışma fırsatımız olmamıştı. İsmet hoca, geçen sene Bayram hocanın sahaya yansıtmak istediklerini devam ettirmeye çalışıyor. Bayram hocada yaptığımız oyun felsefesi ile İsmet hocanın oyun felsefesi hemen hemen aynı. Bu yüzden herhangi bir zorluk çekmedik. İnşallah böyle devam eder.”

“Giydiğimiz formanın hakkını vermeye çalışıyoruz”

Kariyer hedefleri arasında Süper Lig’de forma giymenin olup olmadığını yönündeki bir soruyu da cevaplandıran Burak Öğür, şunları söyledi:

“Tabii ki hedefsiz olmuyor. İlla ki bir hedefin olması lazım. Ama bu kulübün menfaatleri ve nasip kısmet ile alakalı bir şey. Biz sadece sezon içinde giydiğimiz formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Onlar sezon bittikten sonraki meseleler. Arayan soran olursa tabii ki nasip ama amacımız Ümraniyespor’u her nerede olursa olsun en iyi şekilde temsil etmek.”

İHA