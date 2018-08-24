Bundesliga’da şov başlıyor

Almanya Bundesliga’da 2018-2019 sezonu bugün saat 21.30’da son 6 yılın şampiyonu Bayern Münih ile Hoffenheim arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Bundesliga’nın ilk haftasında yarın 6, pazar günü de 2 maç oynanacak. Kadrosunu büyük ölçüde koruyan Bayern Münih, yeni teknik direktörü Niko Kovac ile 29. şampiyonluğunu elde etmek için mücadele verecek. Diğer 17 takım ise Münih hegomanyasına son vermeye çalışacak. Heyecanın üst seviyelerde yaşanacağı Bundesliga’da 14 Türk futbolcu boy gösterecek.

Korkut’un hedefi

Avrupa Geçen sezon 20. haftaya kadar ligin alt sıralarında yer alan ancak Türk teknik direktör Tayfun Korkut’un gelmesiyle ligi 7. sırada tamamlayan Stuttgart, başarılı performansını sürdürme peşinde. Kırmızı-Beyazlılar, Tayfun Korkut yönetiminde, Avrupa kupalarına katılım hakkı sağlayacak sıraları zorlamayı amaçlıyor.