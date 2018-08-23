Bundesliga’da heyecan başlıyor

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) yeni sezon, yarın Bayern Münih ile Hoffenheim arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

2018-2019 sezonunun açılış maçında yarın TSİ 21.30’da son 6 yılın şampiyonu Bayern Münih, Allianz Arena’da Hoffenheim’ı ağırlayacak.

Bundesliga’nın ilk haftasında 25 Ağustos Cumartesi günü 6, 26 Ağustos Pazar günü de 2 maç oynanacak.

- Bayern Münih, Kovac’a emanet

Kadrosunu büyük ölçüde koruyan Bayern Münih, yeni teknik direktörü Niko Kovac ile 29. şampiyonluğunu elde etmek için mücadele verecek.

Son 6 yıldır Josep Guardiola ve Jupp Heynckes gibi kariyerlerinde önemli başarılara sahip teknik adamlarla şampiyonluklara uzanan Bavyera ekibi, bu kez genç teknik adam Kovac’ı tercih etti.

Teknik direktör olarak tek kupa zaferi, geçen sezon Eintracht Frankfurt ile Almanya Kupası’nı kazanmak olan Hırvat çalıştırıcı, bu sezon Bayern Münih gibi büyük bir takımda kendini ispatlamaya çalışacak.

Teknik ekipte değişikliğe giden kırmızı-beyazlılar, kadrosunu ise büyük ölçüde korudu. Şilili futbolcu Arturo Vidal, takımdan ayrılarak Barcelona’ya giderken, Schalke 04’ten Leon Goretzka kadroya dahil edildi.

Ayrıca Bayern Mühih, başka takımlara kiralık verdiği futbolcuları Serge Gnabry ve Renato Sanches’i de bu kez kadroda tuttu.

Bayern Münih, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller, Franck Ribery, Arjen Robben, Corentin Tolisso, James Rodriguez ve Robert Lewandowski gibi daha önce şampiyonluklar yaşamış tecrübeli ekiple bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor.

- Schalke 04 yeni başarılar peşinde

Geçen sezon genç teknik direktör Domenico Tedesco ile ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde eden Schalke 04’ün bu başarıyı tekrarlayıp tekrarlayamayacağı merak konusu.

Schalke 04, Leon Goretzka’nın Bayern Münih’e gidişiyle orta sahada oluşan boşluğu, Salif Sane, Suat Serdar ve Omar Mascarell’i transfer ederek gidermeye çalışırken, forvette ise Hoffenheim’dan gelen Mark Uth’tan katkı bekleyecek.

Mainz 05’in altyapısında yetişen ve Almanya’nın 21 yaş altı milli takımında da forma giyen Suat Serdar, 10,5 milyon avro transfer bedeli karşılığında bu sezon mavi-beyazlı takıma katıldı.

- Nagelsmann’ın hedefi şampiyonluk

Ligi 3. sırada bitiren Hoffenheim son iki sezondur Bundesliga’nın en genç teknik direktörü 31 yaşındaki Julian Nagelsmann ile başarılı bir grafik çiziyor.

Gelecek sezon Leipzig’i çalıştıracak Nagelsmann, Hoffenheim’daki son döneminde şampiyonluk hedeflediği açıklamasıda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek Hoffenheim, Nagelsmann’ın şampiyonluk hedefi için yeni transferlere yaklaşık 28 milyon avro harcayarak, Leonardo Bittencourt, Ishak Belfodil, Joelinton, Kasım Adams Nuhu ve Joshua Brenet ile kadrosunu güçlendirdi.

- Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen eski günleri arıyor

Bundesliga’da Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund, geçmişteki istikrarlı günlerine dönmek istiyor.

Teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında şampiyon olan ancak daha sonraki yıllarda bir düşüş yaşayan Ömer Toprak ve Nuri Şahin’in de formasını giydiği Borussia Dortmund, bu sezon takımın başına getirdiği tecrübeli teknik adam Lucien Favre ile Bayern Münih’i zorlamak istiyor.

Bayer Leverkusen ise kalecisi Bernd Leno’nun Arsenal’e transferine karşın, kadrosunu önemli ölçüde koruyarak sezonu ilk 3 içinde tamamlamayı hedeliyor.

- Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart’ın hedefi Avrupa kupaları

Geçen sezon 20. haftaya kadar ligin alt sıralarında yer alan ancak Türk teknik direktör Tayfun Korkut’un gelmesiyle çıkıa geçen Stuttgart, başarılı performansını sürdürme peşinde.

Tayfun Korkut yönetimindeki 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp, ligi 7. sırada tamamlayan Stuttgart, bu sezon önlemini alarak kadrosunu Borussia Dortmund’dan Gonzalo Castro ve Wolfsburg’dan Daniel Didavi ile güçlendirdi.

Stuttgart, Tayfun Korkut yönetiminde, Avrupa kupalarına katılım hakkı sağlayacak sıraları zorlamayı amaçlıyor.

- Türk kökenli 14 futbolcu, 1 teknik direktör, 1 antrenör

Bundesliga’da bu sezon Türk kökenli 14 futbolcu, 1 teknik direktör ve 1 antrenör görev alacak.

Bu sezon Yunus Mallı’nın Wolfsburg’da top koşturacağı Bundesliga’da, Borussia Dortmund’da Ömer Toprak ve Nuri Şahin, Schalke 04’te Suat Serdar, Hoffeheim’da Kerim Demirbay, Leipzig’de Atınç Nukan, Bayer Leverkusen’de Ramazan Özcan, Stuttgart’ta Berkay Özcan, Eintracht Frankfurt’ta Şahverdi Çetin, Hertha Berlin’de Muhammed Kiprit, Mainz 05’te Levin Mete Öztunalı ve Ahmet Gürleyen, Fortuna Düsseldorf’ta ise Kaan Ayhan ile Kenan Karaman oynayacak.

Tayfun Korkut’un Stuttgart’ta teknik direktörlük görevini üstlendiği ligde, Erdinç Sözer ise Wolfsburg Teknik Direktörü Bruno Labbadia’nın yardımcılığını yapacak.

- Maç takvimi

Bundesliga’da ilk haftada karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

21.30 Bayern Münih-Hoffenheim

25 Ağustos Cumartesi:

16.30 Hertha Berlin-Nürnberg

16.30 Werder Bremen-Hannover 96

16.30 Freiburg-Eintracht Frankfurt

16.30 Wolfsburg-Schalke 04

16.30 Fortuna Düsseldorf-Augsburg

19.30 Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen

26 Ağustos Pazar:

16.30 Mainz 05-Stuttgart

19.00 Borussia Dortmund-Leipzig

AA