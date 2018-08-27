Bülent Korkmaz: Oyuncularım sahaya karakter koydu

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Kırmızı beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci ve 24'üncü dakikada Doukara ve 33'üncü dakikada Yekta Kurtuluş kaydetti. Beşiktaş'ta ise 26'ncı dakikada Negredo ve 56'ncı dakikada Pepe'nin attığı goller mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Siyah beyazlılar bu sonuçla Vodafone Park'ta oynadığı lig maçlarındaki ilk mağlubiyetini aldı.

Mücadelenin ardından Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Korkmaz'ın açıklamaları:

"Oyuncularım sahaya karakter koydu. Beşiktaş'ı burada yenmek imkansız gibi bir şeydi. Bizim en büyük avantajımız oyuncularımızın karakterli olması. Tabi bazı şeylerin değişmesi lazım, Antalya'nın sevenleri ve iş adamları bu takıma sahip çıksın."

"Şenol hocaya saygı duyuyorum. Daha fazlasını da hak ediyor. Galip gelmek olabilir şeyler. Beşiktaş'a özellikler Avrupa'da başarılar diliyorum."

'Bahadır rezalet oynamıştı'

"Bahadır'a perşembe günü hazırlık maçında şans verdim, rezil oynamıştı. Şans verdim, elinden geleni yapacağını da biliyordum"