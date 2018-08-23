TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Saruhan Fındıkcı, Süper Lig'e transfer oluyor.

Genç futbolcuya Bursaspor ve Demir Grup Sivasspor'un resmi teklif sunduğu öğrenildi. İki kulübün 600 bin TL'lik teklifler sunduğu, Bucaspor yönetiminin ise 21 yaşındaki futbolcu için 700 bin TL bonservis ücreti istediği belirtildi. Başkan Cihan Aktaş'ın iki kulüple pazarlıkları sürdürdüğü kaydedilirken, transferin önümüzdeki hafta başında netleşmesi bekleniyor.

Trabzonspor altyapısında yetişen Saruhan, geçen sezon 35 resmi maçta 4 gol kaydetti. Bucaspor, Saruhan'ı kongre öncesi satılığa çıkarmıştı. Bucaspor, pazar günü lig öncesi son hazırlık maçında Menemen Belediyespor'a konuk olacak.