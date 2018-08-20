TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da geçen hafta yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Cihan Aktaş icraatlarını sıralamaya başladı. Önce mevcut takım oyuncuları ve personele alacaklarını yatıran Aktaş, takımdan ayrılması gündeme gelen stoper Ömer Kanberoğlu ile golcü Hasan Kaşıkara'yı kadroda tuttu. İki futbolcuyla bir araya gelen Cihan Aktaş, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na giden oyuncularla da anlaşma sağladı.

Ömer ve Hasan'ın paralarını yatıran Başkan Aktaş, futbolcuların sözleşmelerinde de iyileştirmeye gitti. Borçlar yüzünden transfer yasağını kaldıramayan Fırtına'da Ömer ve Hasan'ın takımda tutulması teknik direktör Yüksel Kepoğlu'nu oldukça rahatlattı. Yönetimin tavrından oldukça mutlu olan futbolcular mali sorunları bir kenara bırakıp lige konsantre olmaya başladı.

Öte yandan sarı-lacivertliler hazırlık maçında Bergama Belediyespor'a 2-1 yenildi.