TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor'da yönetimin mevcut futbolculara alacaklarını yatırması ve Hasan'la Ömer'i takımda tutması teknik ekibi çok rahatlattı. Teknik direktör Yüksel Kepoğlu tamamen futbola odaklandıklarını söylerken, genç bir ekiple mücadele edeceklerini ifade etti.

Kepoğlu, "Artık herkes aklını ve kalbini futbola verecek. Saha dışı sorunlarla kimse ilgilenmeyecek. Sezonun başlamasına 2 haftadan az bir süre kaldı. Takımım çok sıkı bir şekilde çalışıyor. İlk hafta sahamızda Anagold 24 Erzincanspor'la oynayacağız. Bu maça en hazır şekilde çıkmalıyız. Oyuncularımın genel görüntüsünden memnunum. Elbette eksiklerimiz var. Ancak en kısa zamanda eksiklerimizi kapatacağız" dedi.