Bucaspor Başkanı Aktaş: "Kulüp uçurumun kıyısında"

Eski yabancı futbolculara olan borçlar nedeniyle takımın sezona eksi puanla başlama tehlikesi yaşadığını hatırlatan başkan Cihan Aktaş, "Dady, Henrique ve Pariente gibi alacaklılarla görüşmeler sürüyor. Uzlaşıcı davranıyorlar. Eksi puan cezası almamak için çalışıyoruz. Bu konuyu çözeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Büyük bir borç yüküyle karşı karşıya olduklarını ancak bu durumu aşacaklarına inandığı için başkanlık görevine soyunduğunu ifade eden Aktaş, "Kulüp uçurumun kıyısında. Düştü, düşeçek. İnsanların yönetimde yer almaktan çekindiği bir dönemde göreve geldik. Gerçekçi bakmak lazım. Bütçe sıkıntısı var, borçlar daha da artacak. Önceliğimiz geri gidişi durdurmak. Bataklıktaki suyu kurutacağız. Altyapısıyla küllerinden doğan bir Bucaspor hedefliyoruz. Bu sezon ilk hedef ligde kalmak, gelecek yıl şampiyonluk için oynayacağız. Futbolcu, yönetim, teknik kadro ve taraftar hep birlikte bütünleşecek" dedi.



