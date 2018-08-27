Bruno Varela’da son pazarlıklar

Kanarya’da kaleci alarmı... Volkan Demirel’in kötü performansı, Kameni’nin istenilen seviyede olmaması ve Berke özer’in de tecrübesiz olması nedeniyle kaleci arayışına geçen Sarı-Lacivertliler, aradığı ismi Portekiz’de buldu.

Benfica’nın portekizli eldiveni Bruno Varela’yı kiralamak isteyen Fenerbahçe, Kırmızı-Beyazlılar ile görüşmelerini sıklaştırdı. Sportif Direktör Damien Comolli’nin bizzat yürüttüğü görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi. tarafların önümüzdeki günlerde son kez pazarlık masasına oturması ve transfere nokta koyması bekleniyor.