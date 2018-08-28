Bruno Labbadia: Ya futbol ya bulaşık!

Son iki sezondur küme düşmeme mücadelesi veren Yunus Mallı’nın formasını giydiği Wolfsburg’un hocası Bruno Labbadia, yeni sezonda görevini yapmayan oyuncuları farklı yöntemlerle cezalandıracaklarını söyledi.

Labbadia, para cezasının ötesinde bir şeyler yapacaklarını belirterek, “Kötü oynayan futbolcuların bazen bulaşıkları yıkamaları veya yemeklerden sonra ortalığı temizlemeleri daha etkili olabilir. Veya antrenman öncesi malzemecimizle beraber antrenman malzemelerini dağıtabilir” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi İsviçre’nin Sion kulübü de Salih Uçan’ın forma giydiği dönemde 2017 yılını son sırada bitiren takımın tüm futbolcularını ceza olarak askeri kampa almıştı.