Brandon Davies: Yapabileceklerimizin sınırı yok!

Zalgiris Kaunas’ın Birleşik Amerikalı oyuncusu Brandon Davies, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Zalgiris Kaunas, birçokları tarafından “Peri Masalı” olarak adlandırılan bir sezon geçirdi ve Turkish Airlines EuroLeague’de Final Four’a kalmayı başardı.

Final Four yarı finalinde Fenerbahçe‘ye mağlup olan ve üçüncülük maçında CSKA Moskova’yı geçen Litvanya ekibi, sezonu da EuroLeague üçüncüsü olarak tamamladı.

Bu başarıda önemli rol oynayan isimlerden biri olan Brandon Davies, yeni sezon öncesi kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Litvanya’ya geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Brandon Davies, yaz döneminde oynadığı turnuvada keyif aldığını belirtti.

Takıma katılan oyuncularla ilgili de görüşlerini aktaran Davies, şunları söyledi:

“İyi bir oyuncu grubumuz var. Takımda kalan oyuncular da iyi oyuncular. Çok keyifli olacak.”

Yeni sezondan beklentilerini de paylaşan Davies, şunları söyledi:

“Harika, keyifli bir yıl daha geçirmeyi bekliyorum. Bir kez daha bizim için sınır yok bence. Geçen yıldan bu yana düzeltmemiz gereken bazı şeyler hâlâ var. Takıma yeni katılan oyuncular ile daha fazla silahımız olacak. İşe koyulmak için heyecanlıyım.”

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