Boluspor’da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, 31 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi’ndeki tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı. İdmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Bolu ekibi, daha sonra dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Bolusporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı yarı sahada çift kale maç ve frikik çalışması yaparak tamamladı.

Antrenmana grip olduğu için izinli olan Yusuf Emre Gültekin dışındaki tüm futbolcular katıldı.

AA