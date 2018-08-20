Boluspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'in ilk iki haftasında 6 puan toplayan Boluspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti. Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın çalışmalarının ardından kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra pas çalışmasıyla devam eden antrenman, üç grup halinde değişerek devam eden taktik oyun ve dayanıklılık parkuru ile sona erdi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar hafta sonu karşılaşacağı Ümraniyespor maçı ile ilgili olarak, "Geçen seneden ivme kazanmış bir takım. Önemli takviyeleri var. İyi bir takımla oynayacağız. Ümraniyespor maçı kolay olmayacak. Bu ligde kolay maç yok. Oyun kalitemizi sahaya yansıtırsak, kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Tetiş Yapı Elazığspor maçında oynanan futboldan memnun olduğunu ifade eden Karafırtınalar, "Tetiş Yapı Elazığspor maçında 65'inci dakikaya kadar oynanan futbol çok güzeldi. Bu süreyi uzatmaya çalışıyoruz. Bunu başardığımız zaman da durdurulamaz bir takım olacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Kolay bir şey değil bu. Üç puanla dönmek güzel." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl play-off maçında çıkan olaylar nedeniyle Boluspor'un seyircisiz oynama cezası bulunduğunu hatırlatan Sait Karafırtınalar, "Taraftar önemli bir güç. Takımlara ciddi katkı sağlıyorlar. Onlardan yoksun olmak hoş bir şey değil. Yapacak da bir şey yok. Cezanın dolmasını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.