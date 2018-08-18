Bogdanovic: Geçen yıl alıştığım kadar başarılı geçmedi

Bogdan Bogdanovic, Fenerbahçe ile aldığı EuroLeague şampiyonluğundan sonra kariyerinde yeni bir sayfa açarak NBA’e gitme kararı aldı ve Sacramento Kings‘le ilk sezonunda bireysel olarak oldukça iyi bir yıl geçirdi.

Ancak Bogdanovic, geride bıraktığı yıla bireysel açıdan değil de takım başarısı olarak bakıyor. Eurohoops, Basketball Without Borders etkinliği kapsamında Sırbistan’da bulunan Bogdan Bogdanovic ile röportaj yaptı:

“Bireysel açıdan çok iyi bir sezondu, hiçbir anından pişman değilim ama geçtiğimiz yıl alıştığım kadar başarılı geçmedi. Bence geleceğe bakıldığında doğru yoldayız ve parlak bir geleceğimiz var.”

Bogdanovic, Kings yönetimindeki Sırp efsaneler Vlade Divac ile Peja Stojakovic’in Amerika’ya ve NBA’e alışma sürecinde yardımcı olmasının altını çizdi ve Nemanja Bjelica’nın gelişi nedeniyle mutluluğunu da gösterdi:

“Burada Sırpça konuşan ve bana yardımcı olan iki vatandaşım vardı zaten. Şimdi bir tane daha arkadaşım geliyor ve parkede birlikte olacağız. Bu bana daha da yardımcı olacak.”

EuroHoops