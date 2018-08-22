Activision'ın Gamescom 2018 için düşündüğü harita tanıtımı planına sadık kalan geliştirici firma, harita hakkında henüz bir resmi oynanış videosunu veya bir ekran görüntüsünü internete koymadı ya da basın servislerine sunmadı ancak şu an ilgili basın gruplarına Arsenal hakkında hızlı bir şekilde bilgiler vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde, oyuncuların birbirleriyle kıyasıya savaşacağı yeni savaş alanı hakkında daha detaylı bilgilerin oyun medyasına düşmesi bekleniyor.

Harita hakkında sadece tek bir bilgi oyun dünyasına sızdırıldı. Bilginin henüz doğru olup olmadığı tartışılırken, Arsenal adlı haritada büyük uçaksavar toplarıyla çevrili bir tür tesisin bulunduğu konuşulanlar arasında yer alıyor.

Black Ops 4'ün "Blackout" isimli betası, PlayStation 4 kullanıcıları için 10 Eylül 2018'de, diğer platformların kullanıcıları (Xbox One ve PC) için ise 14 Eylül 2018'de açılacak. Call of Duty: Black Ops 4, 12 Ekim 2018'de piyasadaki yerini alacak. Battlefield V'ten hemen bir gün sonra kullanıcıların eline ulaşacak olan yapımın performansı ise merak konusu.