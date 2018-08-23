Biomutant için 19 dakikalık yeni oynanış videosu yayınlandı

THQ Nordic ve Experiment 101'in geliştirdiği Biomutant, adeta animasyon filmden fırlamış gibi görünen grafik yapısı ile dikkat çekiyor. Yapımcı firma, Biomutant'ın The Legend of Zelda serisi ile benzerlik taşıyacağını belirtmişti. ANcak Biomutant'ın RYO öğeleri Zelda serisine göre daha derin olacak. Oyunda açık dünya, ve keşif unsurları ön plana çıkacak. Biomutant'ın, Gamescom 2018 için yayınlanan yeni oynanış videosunda, oyunun dövüş mekanikleri ve açık dünyası görülüyor. Karakterimizin oldukça hareketli olduğunu, ve sayıca fazla düşmanlar karşısında da çok fazla zorlanmadığını söyleyebiliriz. Biomutant'ta, yakın mesafe silahların yanı sıra, uzak mesafede ateşli silahlar da kullanabileceğiz.

OYNANIŞ VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN﻿