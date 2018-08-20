Beşiktaş’tan Negredo’ya doğum günü kutlaması

Beşiktaş, bugün gerçekleştirilen antrenmanda golcü futbolcusu Alvaro Negredo'nun doğum gününü kutladı.
Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon başında Middlesbrough’tan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Negredo’nun 33. doğum gününü kutladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen etkinlikte golcü futbolcu üzerinde fotoğrafının olduğu pastayı keserken siyah-beyazlı ekibin Şilili futbolcusu Medel, İspanyol futbolcuya yakın ilgi gösterdi.
Pasta merasimi, Negredo’nun kutlamaları kabul etmesiyle son buldu.
İHA