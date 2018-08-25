Başantrenörlük görevine Dusko Ivanovic'i getirdikten sonra transfer çalışmalarında gaza basan Beşiktaş Sompo Japan, uzun transferinde tanıdık bir ismi daha gündemine aldı. Gasper Vidmar'ın alternatifler arasında olduğu Siyah-Beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen Ivan Buva için de girişimlere başladı.

İsmi bu yaz bir süreliğine Galatasaray ile de anılan 27 yaşındaki ve 2.08 boyundaki Hırvat pivot, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Valencia Basket'in kadrosuna dahil olmuş, bu yaz ise halen formasını giydiği Çin Yaz Ligi ekiplerinden Anhui Wenyi ile anlaşma sağlamıştı.

Siyah-Beyazlıların kadrosuna katmak için bir teklif sunduğu Ivan Buva, geride bıraktığımız sezonda İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla ligde çıktığı 27 maçta 18 sayı, 6.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalarken, FIBA Europe Cup'ta oynadığı 12 maçta da 18.5 sayı, 7.7 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları tutturdu. Tahincioğlu All-Star organizasyonuna da seçilen Buva, daha sonra kadrosuna dahil olduğu Valencia Basket ile Liga Endesa'da 7 maçta 8.9 sayı, 4 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları ile görev yaptı.

Sportando