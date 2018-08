Siyah beyazlılar, açıldığından bu yana Süper Lig maçlarında yenilmediği ve kalesi haline gelen Vodafone Park Stadı'nda ilk mağlubiyetini Antalyaspor karşısında aldı. Toplamda 45, Vodafone Park'ta 38 olan yenilmezlik serisinin son bulduğu 3-2'lik mağlubiyet aynı zamanda Vodafone Park Stadı'nda bir lig maçında en çok gol yenilen lig maçı oldu.

OYUN PLANI ÇÖZÜLDÜ KALE DÜŞTÜ

Dün akşamki maç aslında Beşiktaş için bir kaç haftadır 'geliyorum' diyen bir maçtı.

Hatta geçen sezondan kalma alışkanlıkların ve bireysel oyuncuların farkı ile kazanılan maçların uyarılarının dikkate alınmadığının bir göstergesiydi. Şenol Güneş'in ilk döneminde Atiba-Oğuzhan-Sosa merkezli ve pasa dayalı oyunun son iki sezonda uzun top ve kanat ortalarına dayalı sisteme dönüşmesi ve ikinci bir planın oyun içinde geliştirilememesi siyah beyazlılar için tehlike sinyali demekti. Ancak iki sezonda takımı sırtlayan Talisca, Cenk Tosun ve Babel gibi oyuncular maçların kazanılmasında en büyük etken olarak öne çıktı.

Bu sezon ise Talisca ve Cenk Tosun'un olmadığı, Babel'in de formsuz olduğu takıma Atiba'nın da yokluğu eklenince ilk yarı ile 2. yarıyı 'siyahla beyaz' gibi oynayan bir takım ortaya çıktı. İstanbul'daki Linz maçının 2. yarısı, Erzurum'daki maçın ilk yarısı, Avusturya'daki Linz maçının ilk yarısı ve dün akşam ki Antalyaspor maçının ilk yarısı adeta birer kopya gibiydi. Kanatları kapatıp Medel'in sabit Necip,Tolgay ve Oğuzhan'ın değişmeli oynadığı orta saha üzerinden çok kolay kontra atağa çıkan rakipler Beşiktaş'ın kalesini resmen zapt etti ve siyah beyazlılar 6 resmi maçta 8 gol yedi. Bu gollere karşılık vermek ise bir hayli zor oldu. Linz maçında son dakikada Negredo'nun golü ile tur geçildi, Erzurum maçında rakip tamamen geri yaslanınca maç çevrildi ama Antalyaspor karşısında mağlubiyet engellenemedi.

10 NUMARA TRANSFER EDİLMEZSE OĞUZHAN KAYBEDİLEBİLİR

Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum spor kamuoyunun büyük bir kısmı için sürpriz sayılmayan bir durum.

Sezon başı olması itibari ile bir kaç dokunuşla çözüme kavuşturulabilecek sorunların Şenol Güneş tarafından mutlaka irdeleneceği ve yeni çözümler üretileceği taraftarın en büyük beklentisi. Ancak takım genelinde görünen sorunlar çözülmediği sürece siyah beyazlıların iyi ve kötüyü aynı 90 dakikada oynadığı maçların sayısı bir hayli fazla olacağa benziyor.

Siyah beyazlılarda görünen en büyük eksikliğin 10 numara pozisyonunda olduğu artık çok net bir gerçek. Oğuzhan ve Tolgay Arslan ile doldurulmaya çalışan 10 numara pozisyonunun Beşiktaş adına maç içindeki etkinliği yok denecek kadar az. Üstelik dün akşam skor 0-2 olduktan sonra Oğuzhan'a gelen tepkiler, 10 numara alınmaması halinde takımda 2. bir Tolga Zengin sendromunun yaşanacağının bir göstergesi ve uyarısı. Bilindiği gibi Tolga Zengin iki kritik maçta yaptığı hata yüzünden hala taraftarın güvenmediği ve en ufak hatalarda bile tepki koyduğu bir isim. Sürekli 10 numarada denenen ama beklentilerin altında kalan Oğuzhan'ın da kötü geçen maçlarda hedef tahtasında konacağı artık kendini hissettiren bir durum. Bu yüzden Beşiktaş transfer komitesinin, 4 gün sonra bitecek kalan transfer dönemi içinde mutlaka bir 10 numara alması şart.

MEDEL STOPERE, ATİBA ORTA SAHAYA

Beşiktaş için bir diğer önemli eksiklik de Atiba'nın olmaması.

Medel ile doldurulmaya çalışılan bu bölgede Atiba'nın yokluğu her maçta daha da büyüyen bir yara gibi. Atiba'nın daha sakin ama orta sahanın her bölgesini kapatabilen alan sezgisi Beşiktaş'ın bu sezon en çok aradığı saha içi eksikliklerinden biri. Medel her ne kadar savaşçı kimliği ile öne çıksa da stopere geçtikten sonra daha iyi oynadığı görünen bir gerçek. Bu yüzden Beşiktaş'ta Atiba'nın bir an önce hazır hale getirilmesi ve Medel'in de yeniden stoperde değerlendirilmesi Beşiktaş'ın kurtarıcı seçeneklerinden olacak.

Ali DANAŞ - İSTANBUL -DHA