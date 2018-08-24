Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Partizan karşısına son haftaların eleştirilen ismi Oğuzhan Özyakup’u yedek bıraktığı bir kadro ile çıktı.

Bu sezon oynanan 6 resmi maçın en çok göze çarpan eksiği olan 10 numara pozisyonunda, Oğuzhan’dan istediği verimi alamayan Güneş, Partizan maçında bu görevi Tolgay Arslan’a verdi. Tolgay’ın 10 numara pozisyonuna geçmesiyle orta saha ikilisi Medel ve Necip’ten oluştu.

Lens’in sakatlığından dolayı sağ kanatta Quaresma’yı 11’e yazan Şenol Güneş, Babel’in yokluğunu da Caner ve Adriano ile doldurdu.

Forvette Larin Her iki futbolcu maç içinde değişmeli olarak sol bek ve sol önde oynadı. Tecrübeli teknik adam santrforda da kırmızı kart cezalısı Negredo’nun yerine Larin’e görev verdi.

Güneş Linz maçının en fazla eleştirilen isimleri Roco ve Love’ı da yedek soyundurdu.