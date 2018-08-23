Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. NTV SPOR'un haberine göre iki kulüp arasındaki görüşmeler başladı.

Beşiktaş yönetimi, Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan ile Partizan maçı öncesinde Sırbistan'da bir araya geldi. 23 yaşındaki futbolcunun transfere olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Ozan'ın takımda kalacağını söylemesine rağmen milli futbolcu bu sezon hiç forma şansı bulamadı.



