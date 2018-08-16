Yeni sezonda Finansal Fair Play çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan Kiko Casilla bombası geldi.
Siyah Beyazlılar, Real Madrid'de Keylor Navas'tan sonraki kaleci konumunda bulunan Kiko Casilla için İspanyol deviyle görüşmelere başladı.
Real Madrid altyapısından yetişen Casilla, takımdan ayrıldıktan sonra Espanyol'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 17 resmi karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Casilla, 7 mücadelede kalesini gole kapatırken toplam 18 gol yedi.
FANATİK ÖZEL