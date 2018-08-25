Beşiktaş'ta Lens ve Tolga Zengin, Antalyaspor maçında yok!
Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Jeremain Lens ve Tolga Zengin, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlılar'da kaleyi genç kaleci Utku Yuvakuran koruyacak.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na 2'de 2 yaparak başlayan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.
Siyah-Beyazlılar, yarın sahasında konuk edeceği Antalyaspor'a karşı 2 önemli eksikle sahaya çıkacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Tolga Zengin ve Jeremain Lens maç kadrosunda yer almayacak.
Liverpool'dan Loris Karius'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in de yokluğunda kaleyi genç kaleci Utku Yuvakuran koruyacak.
Orhan Yıldırım