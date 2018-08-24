Beşiktaş iki sezon büyük katkı veren Talisca takımdan ayrıldıktan sonra 10 numara transferi için birçok ismi belirledi ama beklenen imza bir türlü gelmedi.

Transfer döneminin bitimine 6 gün kala bu işi çözmekte kararlı olan Siyah- Beyazlı yönetim gündemine İnter’den Joao Mario’yu bir kez daha aldı.

Daha önce de Kartal’ın listesinde yer alan isimlerden olan Portekizli oyuncu, İngiltere’ye transfer olmak istediği için imza attırılamamıştı.

Başkan Orman istiyor İnter’in gözden çıkardığı ve geçen yıl İngiltere Premier Lig ekibi West Ham’da kiralık oynayan 25 yaşındaki oyuncu, Ada’da transfer dönemi 9 Ağustos’ta bittiği için bu hedefini gerçekleştiremedi, teklifleri değerlendirmeye aldı.

Başkan Fikret Orman’ın bu transferin bitirilmesini çok istediği, Siyah-Beyazlılar’ın kısa süre içinde genç oyuncuya imza attırmayı hedeflediği belirtildi.

Orhan Yıldırım