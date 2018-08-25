Beşiktaş'ta gözler artık Marco Fabian'da

Anderson Talisca’nın boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş'ta Marco Fabian ismi ön plana çıkıyor.

25 Ağustos 2018, Cumartesi 06:00
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Anderson Talisca’nın boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Marco Fabian ve Joao Mario ile ilgileniyor. Ancak iki isim arasında Fabian ismi ön plana çıkıyor.

Frankfurt’la anlaşma zemini arayan Siyah-Beyazlı yönetim, Meksikalı oyuncuyla da pazarlıklarına devam ediyor.

Joao Mario için temaslar sürüyor

Transfer sezonunun bitimine 6 gün kala kadrosuna mutlaka bir 10 numara transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, Fabian'ın yanı sıra Inter forması giyen Joao Mario için de girişimlerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon 29 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Portekizli futbolcu için hem İnter’le hem de Portekizli yıldızla pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.


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