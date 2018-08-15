Döviz kurlarındaki yükselme nedeniyle transfer çalışmalarını yeniden gözden geçiren Beşiktaş Yönetimi, rakiplerin yaptığı transfer çalışmaları nedeniyle takıma takviye yapma kararının arkasında durdu.

Transfer komitesi, Başkan Fikret Orman’ın talimatıyla, kaleci, 10 numara ve forvet hazırlıklarını kaldığı yerden sürdürmek için kollarını yeniden sıvadı. Ospina ile maaş konusunda pazarlık yapan, aynı zamanda Bursasporlu Harun ve Real Madridli Kiko Casilla ile ilgilenen yönetim, bu üç kaleciden birini bitirmeye çalışacak.

Orta saha için Nacer Chadli ile anlaşan fakat kulübü West Bromwich ile kiralama konusunda pazarlıkları sürdüren siyah-beyazlılar, Borussia Dortmundlu Kagawa’yı da kiralamak için çaba sarf edecek.

Forvet hattında ise tam bir belirsizlik içerisinde olan Beşiktaş Yönetimi, Negredo’yu göndermeden bu bölgeye transfer yapmayacak. Bu konuda Rayo Vallecano ile görüşmelerini sürdüren siyah - beyazlı kulüp, Vida’yı da Lyon ve Monaco’ya satmak için görüşmeler yapacak.

(Milliyet)