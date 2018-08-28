Beşiktaş formasıyla 1,5 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla takımın yıldızları arasında yer alan Ryan Babel, bu döneme iyi bir başlangıç yapamadı. Son olarak önceki gün Antalyaspor karşılaşmasında sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan Hollandalı kanat oyuncusu, takımına beklenen katkıyı sağlayamadı.

Performansında büyük düşüş olduğu gözlenen deneyimli ismin bu konuda teknik direktör Şenol Güneş tarafından uyarıldığı belirtildi.

Antalyaspor karşılaşması sonrasında oyuncusuyla özel olarak görüşen Güneş’in, tecrübeli isimden performansını yükseltmesini istediği kaydedildi.