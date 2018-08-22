UEFA Avrupa Ligi Play Off turu ilk karşılaşmasında Partizan ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maç için Sırbistan'a hareket etti.

Siyah-Beyazlı kulüpte sakatlıkları bulunan Ryan Babel, Jeremain Lens ile kırmızı kart cezalısı olan Alvaro Negredo kafileye dahil edilmedi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroya dahil ettiği isimler şöyle:

Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domogoj Vida, Pepe, Enzo Roco, Fatih Aksoy, Adriano, Caner Erkin, Necip Uysal, Garry Medel, Tolgay Arslan, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Mertcan Açıkgöz, Güven Yalçın, Gökhan Töre, Ricardo Quaresma, Umut Nayir, Cyle Larin, Vagner Love, Alpay Çelebi