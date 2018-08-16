Beşiktaşlı basketbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan’da bazı oyuncular, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kenan Sipahi, Samet Geyik, Can Maxim Mutaf, Enes Berkay Taşkıran ve Ömer Utku Al’ın, Acıbadem Sports’ta bir dizi sağlık testine tabi tutulduğu belirtildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncuların, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilip, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollerden geçirildiği paylaşıldı.

AA