Kaleci Tolga Zengin’in yanına forma rekabetine girecek ve Fabri’nin boşluğunu dolduracak bir isim arayan Beşiktaş, aradığı kaleciyi İngiltere’de buldu. Siyah-Beyazlılar, Liverpool’dan Loris Karius’u 2 yıllığına kiraladı. Ada temsilcisiyle yapılan görüşmelerin ardından tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi. Buna göre Karius için Kırmızılar’a 2 milyon Euro kiralama ücreti verileceği ve 25 yaşındaki file bekçisinin de yıllık 1.5 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Alisson’u aldılar...

Sezon başında İtalya’da Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma’nın file bekçisi Alisson’u alan ve bu transfer için 65 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Liverpool, bir bakıma Karius’u da yedek kaleci konumuna düşürmüştü. Alman eldiven geçen sezon çok başarılı bir sezon geçirmesine rağmen Real Madrid’le oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller sonrasında büyük eleştiri almıştı.

Güneş de memnun

Sonrasında toparlanan Karius, İngilizler’in kadrosunda ayrıca Simon Mignolet’in olması sebebiyle daha fazla forma giyeceği Kartal’ın teklifini kabul etmiş oldu. Normalde yerli kaleciden yana olan ve bu sebepten Bursaspor’dan Harun’ı isteyen teknik direktör Şenol Güneş’in, Karius’un transferinden dolayı da son derece memnun olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Deneyimli kalecinin bu hafta içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım



